FC Eiken holt ersten Punkt

Am letzten Sonntag reiste die erste Mannschaft des FC Eiken zum FC Allschwil. Für den FC Eiken ein weitgehend unbekannter Gegner, da die Fricktaler in dieser neuen Saison in eine neue 3. Liga-Gruppe eingeteilt wurden. Das Spiel war in der ersten Halbzeit ausgeglichen, mit leichten Vorteilen für den FC Eiken, der in der 18. Minute durch Marc Troller in Führung gehen konnte. In der zweiten Halbzeit kam der Gastgeber besser ins Spiel und wurde in der 51. Minute mit dem 1:1 durch Oliver Spähni belohnt. Weitere Chancen des FC Allschwil wurden vom starken Torwart des FC Eiken, Martin Wüthrich, zunichte gemacht. Die Trainer Martin Kesser und Sepp Kienberger dürfen sich sicherlich über den Punktgewinn freuen. Das sehr junge Team des FC Eiken zeigte eine solide Leistung, auf welcher weiterhin aufgebaut werden kann. Bereits am kommenden Samstag empfängt der FC Eiken den FC Rheinfelden zum Fricktalerderby. (mgt)