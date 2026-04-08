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Favoritensiege am Osterlauf von Eiken

  08.04.2026 Eiken, Sport
Die Junghasen, also die Kinder und Jugendlichen, gingen am Samstagvormittag noch bei Regen auf die Strecke. Angela Massenz (rechts) aus Ueken sorgte am Osterlauf für einen Fricktaler Sieg.
Die Junghasen, also die Kinder und Jugendlichen, gingen am Samstagvormittag noch bei Regen auf die Strecke. Angela Massenz (rechts) aus Ueken sorgte am Osterlauf für einen Fricktaler Sieg.

Mit Vorjahressieger Eric Riungu (Berikon) und der Fricktalerin Angela Massenz (Ueken) gewannen die Favoriten den 60. Osterlauf von Eiken. Mit über 1200 Teilnehmerinnen und Teilnehmern verzeichnete der Lauf einen neuen Rekord.

August Widmer

Dass der Teilnehmerrekord auf 1232 ...

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