Favoritensiege am Osterlauf von Eiken

Mit Vorjahressieger Eric Riungu (Berikon) und der Fricktalerin Angela Massenz (Ueken) gewannen die Favoriten den 60. Osterlauf von Eiken. Mit über 1200 Teilnehmerinnen und Teilnehmern verzeichnete der Lauf einen neuen Rekord.

August Widmer

Dass der Teilnehmerrekord auf 1232 Frauen und Männer stieg, freute OK-Präsident Ivo Müller von Volley Frick, den Organisatoren, fast mehr als die Siege der Favoriten: «Mit über 1200 Teilnehmerinnen und Teilnehmern kommen wir organisatorisch zwar langsam an unsere Grenzen. Aber der Anstieg der Teilnehmerzahl freut mich gleichwohl. Auch deshalb, weil die Hälfte der Teilnehmenden auch in diesem Jahr wieder Kinder und Jugendliche waren.»

April-Wetter und ein Startbogen, dem die Luft ausging

Der Lauf von Eiken ist schon längst zu einem Anlass des Fricktals geworden. OK-Präsident Müller stellte zufrieden fest: «120 Helferinnen und Helfer standen am Samstag im Einsatz. Ohne die Unterstützung von verschiedenen Vereinen aus Frick, Eiken und Laufenburg könnte der Anlass gar nicht durchgeführt werden. Wir von Volley Frick, die den Lauf nun doch auch schon zum 13. Mal organisierten, sind auf diese Unterstützung angewiesen. Wir wären für einen derartigen Anlass zu klein, weshalb ich mich bei allen bedanke, die sich für den reibungslosen Ablauf des diesjährigen Osterlaufes eingesetzt haben.»

Ganz reibungslos verlief die 60. Austragung zwar nicht: «Das Wetter machte uns ein bisschen einen Strich durch die Rechnung. Am Vormittag fiel Nieselregen und es war frisch. Am Nachmittag kam dann die Sonne hervor. Beim abschliessenden Osterlauf mussten sich die Läuferinnen und Läufer dann plötzlich abkühlen.» Die nasse Witterung vom Vormittag setzte weniger den Jugendlichen, die sich auf die nassen Strecken begaben, als vielmehr der Infrastruktur zu. Ein Kurzschluss im Elektrobereich führte dazu, dass die Pumpen der beiden Startbogen den Geist aufgaben und – da ihnen im wortwörtlichen Sinne die Luft ausging – weggeräumt werden mussten. «Es war zwar ein Missgeschick, das im Moment etwas Aufregung verursachte, aber die ganze Organisation brach deswegen nicht zusammen. Viele Leute haben das gar nicht mitbekommen», nahm der OK-Präsident die Geschichte um die zusammengebrochenen Startbogen gelassen.

Gute Zeiten

Einf luss auf die Laufzeiten beim abschliessenden Osterlauf, den «Zehn-Meilen von Eiken», hatte in erster Linie das Wetter. Rechtzeitig zum Start des Hauptlaufes schien die Sonne. Da es am Vormittag jedoch noch nicht gross warm gewesen war, fanden die am Schluss gestarteten 97 Frauen und 183 Männer geradezu ideale Verhältnisse vor. Der auf dem Mutschellen in Berikon lebende Kenianer Eric Riungu, der bereits vor Jahresfrist gewonnen hatte, holte sich wiederum den Sieg. Diesmal war der 35-Jährige fast eine Minute schneller als vor einem Jahr. Nach einer Laufzeit von 53 Minuten und 37 Sekunden traf er als Erster wieder am Ziel ein. Iwan Hasler aus Gipf-Oberfrick lief als Vierter knapp am Podest vorbei und wurde bester Fricktaler. Hasler, der bis vor drei Jahren hauptsächlich Radrennen bestritt, hat sich inzwischen auf die Sportart Duathlon, die aus Laufen und Radfahren besteht, spezialisiert. Er wird in zwei Wochen an der Duathlon-Europameisterschaft in Deutschland teilnehmen. Dass seine Form zu Fuss stimmt, hat der 31-jährige Schreiner mit dem vierten Rang am Ostersamstag bewiesen.

Angela Massenz aus Ueken, die vor Wochenfrist den Stadtlauf von Baden gewann, lief in Eiken einen ungefährdeten Sieg heraus. Die 22-Jährige gewann vor der Jurassierin Kirlène Dolce (Courraux). Massenz siegte mit einem Vorsprung von mehr als einer Minute und wiederholte damit ihren Erfolg aus dem Jahr 2024. Massenz sorgte so dafür, dass beim Osterlauf von Eiken, der einmal mehr nicht nur ein Lauf für Spitzensportler, sondern ein echter Volkslauf für jung und alt war, ein erster Platz in einem der Hauptläufe im Fricktal blieb.