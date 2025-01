«Fast wie eine grosse Familie»

Nach dem Fest ist vor dem Fest

Wenn auch Weihnachten 2024 schon wieder Vergangenheit und das neue Jahr bereits fast drei Wochen alt ist, so dürfen die Gedanken an ein schönes, gemeinsam erlebtes Fest nach wie vor präsent sein. Erst recht, wenn es dabei um eine Feier geht, zu der die Leute mittels Flyer und mit den Worten «Wir öffnen unsere Türen für all diejenigen, die Weihnachten nicht allein verbringen möchten. Egal, ob jung oder alt – wir heissen Euch herzlich willkommen» eingeladen werden. Ein solches «Miteinander»- Weihnachtsfest organisierte die Kaisterin Patricia Fricker im Pfarreiheim in Kaisten zum zweiten Mal in Folge. Gekommen sind 23 Personen sowie 5 Helferinnen und Helfer. Sie genossen die gemütlichen Stunden mit einem feinen Essen, mit Spielen («Montagsmalen», Lotto usw.), Lieder singen und tollen Gesprächen. Zudem begleitete Joana Bardet den Abend musikalisch auf ihrer Handorgel.

«Es war ein richtig schöner Anlass, sehr familiär», so das Fazit der Organisatorin Patricia Fricker. Die fröhliche und lockere Stimmung habe sie mit grosser Freude erfüllt. «So fühlt sich für mich das Wort ‹gemeinsam› an.» Dazu gehört ebenfalls, dass zwei der angemeldeten Personen vom Organisationsteam zuhause abgeholt und auch wieder nach Hause gebracht wurden. Zuvor wurden sie, wie alle anderen an der Feier Teilnehmenden ebenfalls, mit einem kleinen Geschenk und einer herzlichen Umarmung verabschiedet. Dass es spät wurde, alle bis zum Schluss geblieben sind, bestätigt Patricia Fricker in ihrem Vorhaben, auch dieses Jahr wieder zu einem gemeinsamen Weihnachtsfest einzuladen. (sh)