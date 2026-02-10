FASNACHTSGOTTESDIENST IN OBERMUMPF

In der römisch-katholischen Kirche Peter und Paul in Obermumpf fand am vergangenen Freitag zum ersten Mal ein Fasnachtsgottesdienst in statt. Schon seit längerem hatte der neue Gemeindeleiter, Michael Lepke, die Idee einen Fasnachtsgottesdienst in der 5. Jahreszeit, untermalt mit ...

In der römisch-katholischen Kirche Peter und Paul in Obermumpf fand am vergangenen Freitag zum ersten Mal ein Fasnachtsgottesdienst in statt. Schon seit längerem hatte der neue Gemeindeleiter, Michael Lepke, die Idee einen Fasnachtsgottesdienst in der 5. Jahreszeit, untermalt mit Guggenmusikklängen und einer Predigt in Form von Reimen in Obermumpf neu aufleben zu lassen. Im Anschluss an den Gottesdienst gab es in der Unterkirche noch eine kleine Stärkung für Aktive und Besucher, was bei allen regen Anklang fand. Der Gemeindeleiter und die Kirchenpflege Obermumpf hoffen, diesen Anlass im nächsten Jahr wiederholen zu können. (mgt)