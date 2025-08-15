Familiensonntag in der Magnetika

Am Sonntag, 24. August, lädt die Magnetika in Densbüren Familien mit Kindern zu einem besonderen Erlebnistag ein. Unter dem Motto «Erlebt gemeinsam die unsichtbare Kraft, die unsere Welt bewegt» steht ein spannender Tag mit vielen Entdeckungen und Mitmachstationen rund um das ...

Am Sonntag, 24. August, lädt die Magnetika in Densbüren Familien mit Kindern zu einem besonderen Erlebnistag ein. Unter dem Motto «Erlebt gemeinsam die unsichtbare Kraft, die unsere Welt bewegt» steht ein spannender Tag mit vielen Entdeckungen und Mitmachstationen rund um das Thema Magnetismus und Elektrizität bevor. Das Programm richtet sich insbesondere an Kinder im Alter von 6 bis 11 Jahren, die mit ihren Eltern auf unterhaltsame Weise Naturwissenschaften entdecken können. Zu den Highlights zählen zwei Kinderführungen um 10 und 14 Uhr. Dabei werden auf spielerische Weise die Grundlagen magnetischer Kräfte erklärt – anschaulich, interaktiv und kindgerecht. Zusätzlich lädt die Ausstellung zwischen 11 und 14 Uhr zur freien Besichtigung ein. (mgt/nfz)

