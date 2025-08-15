Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Familiensonntag in der Magnetika

  15.08.2025 Densbüren

Am Sonntag, 24. August, lädt die Magnetika in Densbüren Familien mit Kindern zu einem besonderen Erlebnistag ein. Unter dem Motto «Erlebt gemeinsam die unsichtbare Kraft, die unsere Welt bewegt» steht ein spannender Tag mit vielen Entdeckungen und Mitmachstationen rund um das ...

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote