FAMILIENEVENT MAGNETIKA– AUSSTELLUNG ÜBER ELEKTROMAGNETISMUS

Der Familiensonntag in der Magnetika vom vergangenen Sonntag, 24. August, war ein voller Erfolg. Der Event lockte zahlreiche Besucherinnen und Besucher nach Densbüren und begeisterte dabei besonders die jüngsten Gäste. Rund 50 Kinder tauchten, gemeinsam mit ihren Familien in die faszinierende Welt des Magnetismus ein. Bei den Kinderführungen konnten die jungen Forscherinnen und Forscher ihr Wissen zeigen, Neues lernen und den Magnetismus auf spielerische Weise erleben. Verschiedene Experimente machten die unsichtbare Kraft sichtbar und sorgten für Staunen und Begeisterung. Ein besonderes Highlight war das Zusammenbauen eines eigenen Elektromotors, den die Kinder voller Stolz mit nach Hause nahmen. (mgt)