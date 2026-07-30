Familienerweiterung

Unsere kunterbunte Tierlignadenhof-Familie ist um zwei Mitglieder gewachsen. Das dreijährige Meerschweinchen Pi ist aus einer Dreiergruppe zu uns gestossen und weist eine Herzerkrankung auf. Damit sie ihr Leben trotz Einschränkung geniessen kann, benötigt sie besondere Pflege und erhält täglich Medikamente. Die Tabletten werden im Mörser zerkleinert und mit einer kleinen Spritze in ihr Mäulchen verabreicht. Wir setzen alles daran, Pi ein glückliches Leben bei uns zu ermöglichen und hoffen, sie noch einige Jahre begleiten zu dürfen. Die fünfjährige British Short Hair Dame «Lani» ist unsere zweite Neuzugängerin. Lani ist zu uns gestossen, weil sie sich in ihrem alten Umfeld als Wohnungskatze nicht wohl fühlte. Daran änderte auch der Umstand nichts, dass eine zweite Katze in der Wohnung lebte. Schon länger stand für die ehemalige Besitzerin die Frage im Raum, ob Lani an einem anderen Ort glücklicher wäre. Als Lani an einer Darminfektion erkrankte, war dies der Ausschlag, einen neuen Lebensplatz zu suchen, damit die Katze noch einmal ganz neu in ein gesundes, glückliches Leben starten kann. Wir sind davon überzeugt, dass sich Lani nach ihrer Genesung und der Einlebungsphase auf dem Tierlignadenhof zu einem fröhlichen und offenen Büsi entwickeln wird. Auf unserem Hof erlebt sie ein abwechslungsreiches Katzenumfeld: ein grosses Aussengehege, das es zu entdecken gibt, verschiedene Innenbereiche sowie etliche andere Fellnasen, die nur darauf warten, neue Freundschaften zu schliessen. Für uns ist es das Schönste, wenn wir einem Tier und seinen Menschen helfen können und am Ende alle glücklich sind. Besonders Tieren, die nur schwer vermittelbar sind, weil sie Erkrankungen oder Herausforderungen im Verhalten aufweisen.

Hinter Abgaben stehen oft auch persönliche Schicksale. Manchmal bringt das Leben Menschen in schwere Notlagen, so dass die Pflege eines geliebten Tieres nicht mehr zu bewältigen ist. So hat sich eine Katzenhalterin gemeldet, die sich auf Grund psychischer Probleme nicht mehr in der Lage sieht, sich angemessen um ihre Katzen zu kümmern. Wir führen aktuell Gespräche mit ihr, um sie bestmöglich zu unterstützen. Als Sicherheitsnetz haben wir vereinbart, dass die beiden Katzen im Ernstfall bei uns auf den Tierlignadenhof einziehen können.

Desweiteren stehen wir mit einer Tierhalterin in Kontakt, von der wir bereits Tiere im Rahmen einer Beschlagnahmung aufgenommen haben. Diesmal handelt es sich um zwei Hunde, mit deren Haltung die Frau überfordert ist. Der Tierlignadenhof ist seit Anbeginn Anlaufstelle für Mensch und Tier in schwierigen Lebenslagen. Wo andere wegschauen oder Geld verlangen, helfen wir unkompliziert und direkt. Auch in Zukunft werden wir diese Philosophie weiter verfolgen und in Not geratene Vier- und Zweibeiner im Rahmen unserer Möglichkeiten unterstützen.

Liebe Grüsse vom Tierlignadenhof-Team

Besuche sind nur nach Vereinbarung möglich!

Tierlignadenhof Kaisten

Leimgrund 4, 5082 Kaisten

Telefon: 062 874 24 70

E-Mail: info@tierlignadenhof.ch



Spenden:

Raiffeisenbank Regio Laufenburg 5082 Kaisten, z.G. Stiftung Tierlignadenhof, Konto: CH94 8080 8001 3986 9592 6

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