«Parkplatz-Dilemma im Kaiserhof in Kaiseraugst». Leserbrief von Peter Gerber. NFZ vom 19. März.

Lieber Herr Gerber, liebe Leserinnen und Leser der NFZ, das Parkplatz-Management ist Teil jeder Baubewilligung von Gebäuden, respektive Arealen solcher Art. So ist unser Gesetz. Ich bin den Gemeindebehörden und dem Verkehrsclub der Schweiz dankbar, dass sie es respektieren und einhalten. Ich schätze diese Verlässlichkeit, wir alle sollten darauf zählen dürfen! Wenn durch engagierte Menschen nun noch bessere Lösungen diskutiert werden, nimmt im besten Fall auch das Wild-Parken ab, für Anwohnende ein echtes Ärgernis. Vielleicht können dabei ebenfalls für Velofahrende, Fussgängerinnen und Schulkinder Vorteile entstehen? Gespannt können wir nun die «Entwicklung» des Geländes Aurica Next verfolgen und hoffentlich auch dort auf Fairness und Nachhaltigkeit aller Planerinnen und Planer (und der Gemeinde) zählen, wenn diese Perle nun eben auch zugebaut wird.

KATHRIN FREY, RHEINFELDEN