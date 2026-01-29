Faires Fussballfest in Eiken

Gegen 100 Juniorenmannschaften boten tollen Hallenfussball

An den letzten zwei Januarwochenenden kämpften gegen 100 Juniorenmannschaften aus der ganzen Schweiz in den Kategorien C /D / E F und G in der Sporthalle Lindenboden in Eiken um die begehrten Preise des Häring-Juniorencups.

Es war ein über weite Strecken sehr faires Juniorenturnier. Es wurde toller Fussball geboten für die zahlreichen Besucher. Ein grosser Dank des FC Eiken gilt allen Helferinnen und Helfern, Schiedsrichtern, der Sanität sowie allen, die zu diesem Grossanlass beigetragen haben. Der Verein dankt auch den Sponsoren für deren grosszügige Unterstützung. Das Datum der 27. Austragung steht auch schon fest: Diese findet am 23./24.und 30./31. Januar 2027 in Eiken statt. Das OK Hallenturnier sowie der Vorstand des FC Eiken freuen sich bereits jetzt auf viele Teilnehmende und Besuchende.

Alles Wissenswerte unter www.fceiken.ch. (gse/)