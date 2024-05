Auto brannte in Tunnel

Am Montagmorgen geriet in Oberwil-Lieli ein Auto im Umfahrungstunnel in Brand. Es wurde niemand verletzt. Der Tunnel war für mehrere Stunden gesperrt.

Am Montag war ein 32-jähriger Mann mit seinem Hyundai auf der Lielistrasse in Richtung Berikon, als das Fahrzeug im Umfahrungstunnel zu brennen begann. Der Lenker sowie die Lenkerin eines weiteren Fahrzeuges konnten den Tunnel unverletzt verlassen. Der aufgebotenen Feuerwehr Oberwil-Lieli gelang es, den Brand rasch zu löschen. Am Fahrzeug sowie an der Strassen- und Tunneleinrichtung entstand grosser Sachschaden. Die Strasse blieb während mehreren Stunden gesperrt. Die Brandursache ist noch unklar und wird durch die Kantonspolizei Aargau abgeklärt.