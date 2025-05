Fahrzeugbrand auf der Autobahn

Am Donnerstag, kurz nach 11.15 Uhr, kam es auf der Autobahn A2 bei Augst in Fahrtrichtung Basel zu einem Personenwagenbrand. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der graue Jeep bereits in Vollbrand. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch unter Kontrolle bringen und löschen. Die Fahrzeuglenkerin wurde beim Brand nicht verletzt. Die Ursache für den Brand des Personenwagens ist noch nicht restlos geklärt, eine technische Ursache steht aber im Vordergrund. (mgt/nfz)