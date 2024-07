Fahrzeugbrand am Autobahn-Zoll

Am Mittwochmorgen kam es am Autobahn-Zoll in Badisch Rheinfelden zu einem Fahrzeugbrand. Es wurde niemand verletzt.

Am Mittwoch gegen 9.30 Uhr reiste eine Frau in Rheinfelden mit ihrem Pkw von der Schweiz kommend nach Deutschland ein, als schon auf der Rheinbrücke Rauch aus dem Motorraum ihres Pkw wahrnehmbar war. Sie stellte ihren Pkw nach dem Deutschen Zollamt auf den Seitenstreifen ab und stieg aus. Mit Feuerlöschern bekämpften dazu eilende Zöllner den Brand im Motorraum. Die Feuerwehr konnte den Brand schlussendlich löschen. Es wurde niemand verletzt. Der Pkw brannte wohl bis zur Hälfte aus. Ein technischer Defekt im Motorraum wird als Brandursache vermutet.