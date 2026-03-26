Fahrdienst erwünscht

Ein Fahrdienst für Seniorinnen und Senioren steht in Kaisten hoch im Kurs: Das Projekt wurde beim zweiten Runden Tisch zum Favoriten erkoren. Vertreterinnen und Vertreter von Institutionen, Vereinen, Kirche, Spitex und Pro Senectute sowie ...

Runder Tisch der Kaister Alterskommission

Ein Fahrdienst für Seniorinnen und Senioren steht in Kaisten hoch im Kurs: Das Projekt wurde beim zweiten Runden Tisch zum Favoriten erkoren. Vertreterinnen und Vertreter von Institutionen, Vereinen, Kirche, Spitex und Pro Senectute sowie Oliver Herz, Leiter der Klostermatte Laufenburg, diskutierten über konkrete Angebote für die ältere Bevölkerung. Im Fokus standen Fahrdienst, Repair-Café, Unterstützung bei der Haustierbetreuung sowie Bewegungsangebote wie Spaziergänge und Calisthenics. Die Runde entschied, den Fahrdienst weiterzuverfolgen. Die Alterskommission wird das Projekt nun ausarbeiten und dem Gemeinderat zur Prüfung vorlegen. (mgt)