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Fahrdienst erwünscht

  26.03.2026 Kaisten

Runder Tisch der Kaister Alterskommission

Ein Fahrdienst für Seniorinnen und Senioren steht in Kaisten hoch im Kurs: Das Projekt wurde beim zweiten Runden Tisch zum Favoriten erkoren. Vertreterinnen und Vertreter von Institutionen, Vereinen, Kirche, Spitex und Pro Senectute sowie ...

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