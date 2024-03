Fachkräftemangel? – Nicht bei den Schützen

Anlässlich der 149. Generalversammlung der Feldschützengesellschaft Kaisten im Restaurant Sonne in Ittenthal blickte Präsident Thomas Hermann zurück auf das Kick-Off des Eidgenössischen Feldschiessens im Beisein vom Armee-Chef Korpskommandant Thomas Süessli und das Aargauische Kantonalschützenfest im Freiamt. Die Revision der Statuten wurde einstimmig angenommen. In der Schiesssaison 2024 dürfte das Kantonalschützenfest vom 28./29. Juni im Kanton Jura das Highlight sein. Die FSG Kaisten will mit zwanzig Teilnehmenden und erfreulicherweise auch mit zwei Jungschützinnen auf dem Schiessstand von Soyhières möglichst erfolgreich sein. Kassier Sebastian Vogel und Revisorin Vreny Carlen gaben ihr Amt ab. Neuer Kassier ist Reto Amsler (bisher Aktuar). An seiner Stelle tritt Martin Schnetzler die Nachfolge als Aktuar an und Nik von Guérard kommt neu als Beisitzer in den Vorstand. Für das Amt als Revisor stellte sich spontan John Warpelin zur Verfügung. Beat Heiniger wird seine Erfahrung zusammen mit Marcel Leibundgut an die Jungschützinnen und Jungschützen weitergeben. Somit sind alle Ämter der FSG Kaisten wieder besetzt bis auf den Fähnrich.

Es folgt der «Tag der offenen Schützenhäuser» am 13. April. Am 14./15. November wird wieder das Nachtschiessen durchgeführt und in der Winterpause wird die neue Trefferanzeigenanlage in Betrieb genommen. Im 2025 ist ein «Plausch»-Schiessanlass mit Einweihungsfeier für die Dorf bevölkerung geplant – als Dankeschön, dass die Gemeindeversammlung den Budgetposten für die Erneuerung gutgeheissen hat. Im 2025 blickt die FSG Kaisten zudem auf 150 Jahre Vereinstätigkeit zurück. Zum Schluss der Versammlung wurden die Schützenwirtinnen Marlies Bisig und Barbara Bögle für ihren nimmermüden Einsatz geehrt. Weitere Ehrungen ergingen an die Schützen Mike Bühler und Albi Merkofer für ihr Engagement rund ums Feldschiessen. Alexander Buttazzo und Yvonne Csitei wurden für ihre erfolgreiche Saison geehrt. Alexander Buttazzo seinerseits bedankte sich mit Sackmessern bei den Jungschützinnen und Jungschützen für den gelungenen «Gewehrputzanlass». (mgt)