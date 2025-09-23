Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Fachkompetenzen in die Finanzkommission Frick

  23.09.2025 Leserbriefe

Für die Wahlen in die Finanzkommission Frick bewerben sich neu zwei junge, sehr kompetente Persönlichkeiten der Mitte-Partei. Sie wollen die Nachfolge von Markus Demmler und Ruth Giger antreten.

Tharsika Sutharsan, geb. 1989, ist Schweizerin mit Wurzeln aus Sri ...

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote