Fachkompetenzen in die Finanzkommission Frick

Für die Wahlen in die Finanzkommission Frick bewerben sich neu zwei junge, sehr kompetente Persönlichkeiten der Mitte-Partei. Sie wollen die Nachfolge von Markus Demmler und Ruth Giger antreten.

Für die Wahlen in die Finanzkommission Frick bewerben sich neu zwei junge, sehr kompetente Persönlichkeiten der Mitte-Partei. Sie wollen die Nachfolge von Markus Demmler und Ruth Giger antreten.

Tharsika Sutharsan, geb. 1989, ist Schweizerin mit Wurzeln aus Sri Lanka, Mutter von zwei Kindern (4 und 2 Jahre alt) und lebt mit ihrem Mann in Frick. Sie ist Betriebswirtschafterin und diplomierte Treuhandexpertin, hat an der Fachhochschule mit Vertiefung im Banking studiert. Während zehn Jahren war sie bei PricewaterhouseCoopers (PwC) tätig. Seit November 2024 arbeitet sie als Revisorin bei der Finanzkontrolle des Kantons Aargau. Mit ihrer fachlichen Erfahrung in Revision, Treuhand und Finanzfragen ist sie bestens qualifiziert, sich in der Finanzkommission zum Wohle der Gemeinde einzubringen.

Christoph Giger, geb. 1988, lebt seit einigen Jahren mit seiner Familie in Frick. Er ist verheiratet und Vater eines zweijährigen Sohnes. Nach seinem Fachhochschulstudium der Lebensmittelwissenschaften hat er sich auf die Leitung und Umsetzung von Grossprojekten in der Industrie spezialisiert. Seit über zwölf Jahren ist er bei Delica AG in Birsfelden tätig, wo er in verschiedenen Führungspositionen mit bis zu 50 Mitarbeitenden umfangreiche Erfahrungen in Projektmanagement, Strategie und Finanzen gesammelt hat. Er war unter anderem für Budgetplanung, Optimierung von Kostenstrukturen und wirtschaftliche Effizienz von Produktionsprozessen verantwortlich. Dadurch verfügt er über vielfältiges Know-how, denkt analytisch, strategisch, strukturiert und lösungsorientiert.

Diese zwei motivierten, jungen, im Finanzwesen bestens qualifizierten Finanzfachleute wollen sich mit Elan in der Finanzkommission Frick einbringen und dazu beitragen, dass unsere Gemeinde in eine wirtschaftlich gesunde Zukunft geht. Die beiden ergänzen sich mit ihren unterschiedlichen Werdegängen bestens und sind sehr motiviert, sich für das Gemeinwohl einzusetzen. Sie verdienen auch Ihr Vertrauen, weshalb wir sie zur Wahl am 28. September wärmstens empfehlen.

CHRISTIAN FRICKER, VORSTAND ORTSPARTEI DIE MITTE FRICK