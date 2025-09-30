Immobilien
Eveline Güntert als Frau Gemeindeammann bestätigt

  30.09.2025 Mumpf

Die vier bisherigen Mumpfer Ratsmitglieder Eveline Güntert (248 Stimmen), Urs Müller (215), Liridon Temaj (234) und Markus Mayer (243) schaffen die Wiederwahl, genauso wie Neo-Kandidat Angelo Tancredi (220). Das absolute Mehr lag bei 120 Stimmen. Alle Gemeinderäte sind parteilos. ...

