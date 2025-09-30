Eveline Güntert als Frau Gemeindeammann bestätigt

Die vier bisherigen Mumpfer Ratsmitglieder Eveline Güntert (248 Stimmen), Urs Müller (215), Liridon Temaj (234) und Markus Mayer (243) schaffen die Wiederwahl, genauso wie Neo-Kandidat Angelo Tancredi (220). Das absolute Mehr lag bei 120 Stimmen. Alle Gemeinderäte sind parteilos. ...

Die vier bisherigen Mumpfer Ratsmitglieder Eveline Güntert (248 Stimmen), Urs Müller (215), Liridon Temaj (234) und Markus Mayer (243) schaffen die Wiederwahl, genauso wie Neo-Kandidat Angelo Tancredi (220). Das absolute Mehr lag bei 120 Stimmen. Alle Gemeinderäte sind parteilos. Tancredi übernimmt von Michel Ernst, der zu den Neuwahlen nicht wieder angetreten war. Die Mumpfer Stimmbürgerinnen und Stimmbürger wählten zudem Eveline Güntert als Frau Gemeindeammann. Sie kandidierte als einzige für das Amt und erhielt 236 Stimmen. Wie Güntert wurde auch der bisherige Vize-Ammann Urs Müller in seinem Amt bestätigt. Er erhielt 187 Stimmen. (mgt/rw)