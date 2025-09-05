Eva Staubli-Mahrer in den Gemeinderat

Mit Herz und Verstand für Möhlin Eva Staubli ist in Möhlin geboren, hier aufgewachsen – und bis heute tief mit der «Gmei Meli» verbunden. Eva ist in Möhlin zur Schule gegangen, hat Freundschaften fürs Leben geschlossen ...

Mit Herz und Verstand für Möhlin

Eva Staubli ist in Möhlin geboren, hier aufgewachsen – und bis heute tief mit der «Gmei Meli» verbunden. Eva ist in Möhlin zur Schule gegangen, hat Freundschaften fürs Leben geschlossen und Werte mit auf den Weg bekommen, die sie bis heute prägen. Seit vielen Jahren bringt sie sich aktiv in lokalen Vereinen und in der Politik ein. Eva kennt die Herausforderungen, die unsere Gemeinde beschäftigen und ist überzeugt vom grossen Potenzial von Möhlin. Dafür wird sich Eva Staubli mit ganzer Kraft im Gemeinderat einsetzen. Vor vier Jahren wurde Eva in die Finanz- und Geschäftsprüfungskommission gewählt. In dieser verantwortungsvollen Aufgabe hat sie sich intensiv mit den finanziellen und organisatorischen Fragen unserer Gemeinde befasst. Dank ihrer langjährigen Berufserfahrung in leitender Stellung in der Versicherungsbranche bringt sie Führungserfahrung mit, die wirkt. Sie analysiert, hört zu, hinterfragt die Argumente und arbeitet lösungsorientiert.

Ich stimme mit Überzeugung für Eva Staubli-Mahrer. Mit ihr erhält der Gemeinderat von Möhlin wieder eine Frau mit Herz und Kompetenz.

BERNHARD SCHOLL, MÖHLIN, EHEMALIGER GROSSRAT UND GROSSRATSPRÄSIDENT 2018