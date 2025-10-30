Etzgen: Frontalkollision fordert zwei verletzte Personen

Am Mittwochabend geriet ein PW-Lenker in Etzgen auf der Hauptstrasse auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Fahrzeug. Beide Fahrzeuge wurden ins Wiesland geschleudert. Beide Fahrzeuglenker wurden verletzt.

Am Mittwochabend, 30. Oktober, fuhr ein 59-jähriger Automobilist auf der Hauptstrasse von Schwaderloch kommend in Richtung Etzgen. Gleichzeitig war ein 54-jähriger Automobilist in die entgegengesetzte Richtung unterwegs. Auf dem geraden Streckenabschnitt geriet der 54-Jährige mit seinem Fahrzeug unvermittelt auf die Gegenfahrbahn, wobei es zur frontalen Kollision mit dem korrekt entgegenkommenden 59-jährigen Automobilisten kam.

Durch den heftigen Aufprall schleuderte es beide Fahrzeuge von der Fahrbahn ins angrenzende Wiesland. Die beiden Automobilisten wurden durch die Kollision verletzt und mussten mit Ambulanzen in Spitäler transportiert werden. Die Kantonspolizei Aargau hat die Ermittlungen zur Klärung des genauen Unfallhergangs aufgenommen. Gemäss ersten Erkenntnissen dürfte der 54-Jährige aufgrund einer Ablenkung auf die Gegenfahrbahn geraten sein. Ihm wurde der Führerausweis zuhanden des Strassenverkehrsamtes entzogen. (mgt)