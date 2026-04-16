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eTAX AARGAU: kompliziert und aufwendig

  16.04.2026 Leserbriefe

«Das grosse Steuervergnügen».
Kolumne von Jan Peters. NFZ vom 10. April.
Jan Peters Kolumne vom 10. April hat mir total aus dem Herzen gesprochen. Wie recht hat er! Bis 2025 gab’s die EASYTax, und die war wirklich easy. So sagte ich ...

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