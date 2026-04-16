eTAX AARGAU: kompliziert und aufwendig

«Das grosse Steuervergnügen».

Kolumne von Jan Peters. NFZ vom 10. April.

Jan Peters Kolumne vom 10. April hat mir total aus dem Herzen gesprochen. Wie recht hat er! Bis 2025 gab’s die EASYTax, und die war wirklich easy. So sagte ich mir, dass das e in eTAX AARGAU für noch easier steht. Weit gefehlt, wie sich bald herausstellte! In Wirklichkeit steht das «e» schön getarnt für «elaborate», englisch für kompliziert, aufwendig. Und das gilt nicht nur für die wunderbare Software, sondern auch für die Hardware. Ein Computer allein genügt nicht, ohne App auf dem Handy kann man alles glatt vergessen. So oder so ist das neue System alles andere als intuitiv und benutzerfreundlich, offenbar sind das Fremdwörter für die Erfinder dieses grossartigen Wurfs. Was bleibt für einfache Gemüter? Die gute alte einfache, elementare eTax auf Papier, da muss man noch richtig denken!

CARLO VOELLMY, RHEINFELDEN