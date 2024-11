«Es war eine mega coole Zeit»

Per Ende September hat die Gemeinde Mettauertal den Mietvertrag für die Räumlichkeiten des Jugendtreffs im ehemaligen Milchhüsli in Hottwil gekündigt. Doch wie geht es mit dem Treff beziehungsweise dem Verein weiter?

Bernadette Zaniolo

Das ehemalige Milchhüsli in Hottwil ist voller Geschichten. Einer, der viel über das ehemalige Milchhüsli weiss, ist dessen Nachbar Toni Keller. Früher befand sich im späteren Milchhüsli das Schlachthaus und auch die Militärküche. Im tieferen Teil des Gebäudes befand sich ein Käse- und Weinlager. Es wurde von der Bevölkerung des Mettauertales auch als Tiefkühllager benutzt. Die älteren Menschen mögen sich wohl noch gut an diese Zeit erinnern, als dort Fächer gemietet werden konnten, in denen unter anderem das zuhause gebackene Brot eingelagert wurde. Längst ist diese Zeit vorbei, auch jene, als ein eigens dafür gegründeter Verein in dem Häuschen das Flösserbier produzierte.

Ein weiteres Kapitel geht zu Ende

Und nun – nach 25 Jahren – endet ein weiteres Kapitel. Wie Ramon Keller vom Jugendtreff Mettauertal sagt, werde der Verein wohl aufgelöst. Schon länger finden in den Räumlichkeiten keine Treffen mehr statt, weshalb der Gemeinderat Mettauertal auch den Mietvertrag kündigte. Die Gründe, weshalb keine Treffen mehr stattfanden, und der Verein aufgelöst werden soll, sind vielschichtig. Schon vor Corona sind laut Ramon Keller die Besucherzahlen zurückgegangen und nachher erst recht. Einen Grund dafür sieht der Hottwiler in der Vereinsgründung. «Der Beitritt in einen Verein stellt für viele eine Hemmschwelle dar. Das ist nicht nur bei uns so», sagt Ramon Keller, der Kassier im Verein Jugendtreff Mettauertal ist. Sowohl Toni Keller als auch Ramon Keller erinnern sich noch gut an die Zeit zurück, als die Treff-Räumlichkeiten eingerichtet wurden.

Mit unermüdlichem Elan bauten die Jugendlichen unter der Leitung eines Baufachmanns mit Abbruch-Material – Metalldecken, Spiegel, Isolation, einer fast neuen Küche und weiteren Baumaterialien aus einer Ausstellungshalle – das Jugendlokal aus. «Wenn die jungen Leute selber anpacken können, wissen sie, welche Arbeit dahintersteckt und tragen den Sachen entsprechend Sorge», betont Toni Keller.

«Rümlang» in Hottwil

Angefangen hat alles 1999. Damals trafen sich Jugendliche des Turnvereins Hottwil in einem kleinen Raum an der Hauptstrasse 26 in Hottwil. Diesen nannten sie «Rümlang». «Weisst Du, was das bedeutet», fragt Toni Keller den 26-jährigen Ramon mit einem Schmunzeln. «Ja, das weiss ich», erwidert dieser und sagt mit einem verschmitzten Blick: «Lange im Rümli si.»

2002 wurde der Jugendtreff eingeweiht und der Betrieb erfolgte autonom. Ab 2010 – nach der Fusion der Gemeinden Etzgen, Hottwil, Mettau, Oberhofen und Wil zur Gemeinde Mettauertal – wurde der Mietvertrag von der Gemeinde Mettauertal übernommen. Ende 2018 übernahm eine neue Leitung das «Rümlang» und brachte frischen Wind in die Bewegung. Am 29. Juni 2019 wurde der Verein Jugendtreff Mettauertal und Umgebung im Restaurant Bären in Hottwil gegründet.

Eine coole Zeit

«Es tut weh, den Verein aufzulösen», so Ramon Keller. Toni Keller ergänzt: «Die Jungen haben gekrampft und hatten einen Kit zusammen.» Bei Ramon Keller macht sich etwas Wehmut breit, als er sagt: «Der Raum war etwas Tolles. Es war eine mega coole Zeit.» Der Elternverein Mettauertal betreibt seit seiner Gründung im Februar 2021 mit viel Elan im ehemaligen Gemeindehaus in Wil einen Jugendraum für Schüler der 4. bis 9. Klasse. Für Jugendliche von 15 bis 20 Jahren oder noch ein paar Jahrgänge mehr, fehlt jedoch im Tal ein Angebot. Ob dies von der Jugendarbeit Fricktal abgedeckt wird, fragen sich Ramon und Toni Keller. Sie wissen aber auch, dass sich die Zeiten geändert haben. «Gamen und Natel waren früher kein Thema», halten die beiden Hottwiler fest.

Im «Rümlang» wurde getöggelt, gejasst, Musik gehört. «Mehrmals pro Woche», betont Ramon Keller. Bei vielen hätten sich mit der Zeit die Kollegenkreise geändert, erklärt Ramon Keller und fügt an: «Auch bei mir.»

Auf Nachfrage macht er jedoch klar, dass er mit den Vorstandskollegen Yanis Deiss, Luca Hollinger, Kevin Hollinger sowie Roman Weiss, Tobias Hüsler und Florian Schraner das Projekt «Acherfäscht» initiiert hat. Dieses findet jeweils Anfang August in Wil statt.

Jugendtreff Mettauertal und Umgebung

Der Jugendtreff Mettauertal wurde 2009 als lose Gruppierung von Jugendlichen des Turnvereins Hottwil gegründet. Am 29. Juni 2019 wurde ein Verein gegründet. Dem Vorstand gehören an: Martin Weiss (Präsident), Luca Hollinger (Einkauf), Yanis Deiss (Vizepräsident), Kevin Hollinger (Beisitzer) und Ramon Keller (Kassier). Laut Ramon Keller wird derzeit an der Vereinsauflösung gearbeitet. (bz)