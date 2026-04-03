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Es stehen riesige Investitionen an

  03.04.2026 Wirtschaft
Grosse Pläne: Nach aktuellem Stand kostet die Sanierung und Erweiterung der Schulanlage Robersten knapp 29 Millionen Franken. Foto: Valentin Zumsteg
Grosse Pläne: Nach aktuellem Stand kostet die Sanierung und Erweiterung der Schulanlage Robersten knapp 29 Millionen Franken. Foto: Valentin Zumsteg

In der Stadt Rheinfelden sind im vergangenen Jahr 138 Baugesuche eingereicht worden. Deutlich mehr als ein Jahr zuvor. Die geplante Bausumme beläuft sich auf 137 Millionen Franken – das ist eine Verdopplung im Vergleich zum Vorjahr.

Valentin Zumsteg

Seit vielen Jahren ...

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