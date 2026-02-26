Immobilien
Es läuft im Fricktal

  26.02.2026 Sisseln
Die Laufgruppe Fricktal begrüsste neue Mitglieder. Foto: zVg
Die Laufgruppe Fricktal wird zehn Jahre alt

Am Mittwoch, 18. Februar, trafen sich 29 Mitglieder der Laufgruppe Fricktal im Restaurant Pinte in Sisseln zur 10. ordentlichen Generalversammlung.
Vor dem Beginn der Versammlung durften alle Anwesenden ein feines Essen geniessen. Dies ...

