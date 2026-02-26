Es läuft im Fricktal

Am Mittwoch, 18. Februar, trafen sich 29 Mitglieder der Laufgruppe Fricktal im Restaurant Pinte in Sisseln zur 10. ordentlichen Generalversammlung. Vor dem Beginn der Versammlung durften alle Anwesenden ein feines Essen geniessen. Dies ...

Die Laufgruppe Fricktal wird zehn Jahre alt

Am Mittwoch, 18. Februar, trafen sich 29 Mitglieder der Laufgruppe Fricktal im Restaurant Pinte in Sisseln zur 10. ordentlichen Generalversammlung.

Vor dem Beginn der Versammlung durften alle Anwesenden ein feines Essen geniessen. Dies wurde zum Jubiläum von der Vereinskasse übernommen. Nach der Stärkung startete der offizielle Teil des Abends. Die Traktanden wurden eins nach dem andern den Mitglieder vorgestellt. Allesamt wurden sie einstimmig angenommen.

Mit grosser Freude durften fünf neue Mitglieder begrüsst werden (zwei von diesen waren anwesend). Die aktuelle Mitgliederzahl beläuft sich auf 63. Das Ehrenmitglied Hansruedi Dinkel präsentierte der Versammlung sein neues Werk, nämlich das Buch «Bestimmung – gesund und fit durchs Leben», das voraussichtlich im Frühling dieses Jahres erscheinen wird.

Die Laufgruppe Fricktal wird ihr zehnjähriges Bestehen noch ausgiebig feiern. Ein Lauf- und Nordicwalkingkurs findet im kommenden Frühling wieder statt. Auf der Homepage www.laufgruppefricktal.chsind alle Anlässe und Informationen aufgeführt. (mgt)