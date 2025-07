Es kann teuer zu stehen kommen

Zum Leserbrief «Die Polizei – dein Freund und Helfer ist nur ein Slogan» von Georges Egloff. NFZ vom 3. Juli.

Herr Egloff, könnte es sein, dass Sie um Hilfe bei der Polizei die falsche Formulierung wählten? Hätten Sie gemeldet, ein betrunkener Autofahrer fährt Richtung Frick, wären sie in Minuten-Schnelle vor Ort gewesen. Es könnte aber auch sein, dass die Polizei mit dem Aufbau der Radarfalle an der Lammetstrasse beschäftigt war. Beides bringt mehr ein, als einen streunenden Hund zu suchen. Denn wer die überfüllte Hauptstrasse durch Frick meiden will und lieber die Umfahrung mit einer 30km-Zone wählt, den kann es teuer zu stehen kommen. Ergo?

WERNER MEIER, ZEININGEN