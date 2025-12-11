Es ist unverzüglich zu verhindern

Das war zum Glück im Unglück eine gedämpfte und relativ sanfte Landung auf der weichen Schüttung in der Kreiselmitte. Der zurzeit bestehende Kreisel an der Landstrasse im «Chilli» bei Möhlin würde ähnlich weich und dämpfend wirken und helfen, ...

Das war zum Glück im Unglück eine gedämpfte und relativ sanfte Landung auf der weichen Schüttung in der Kreiselmitte. Der zurzeit bestehende Kreisel an der Landstrasse im «Chilli» bei Möhlin würde ähnlich weich und dämpfend wirken und helfen, eine harte Kollision mit schlimmen Folgen zu verhindern; das dort geplante Beton-Ungetüm namens «Tethys» aber bestimmt nicht. Es ist mörderisch und es ist dringend und unverzüglich zu verhindern, dass dieses verfehlte Tetrapoden-Objekt dort realisiert wird!

HANS PETER ROHRER, MÖHLIN