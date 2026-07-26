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«Es ist eine sehr grosse Ehre»

  26.07.2026 Herznach-Ueken
Hanspeter Leuenberg mit der Fahne des Eidgenössischen Jodlerverbands. Foto: Simone Rufli
Hanspeter Leuenberg mit der Fahne des Eidgenössischen Jodlerverbands. Foto: Simone Rufli

In Ueken, im Wohnzimmer von Hanspeter Leuenberg, hängt seit kurzem ein ganz besonderer Wandschmuck: die Fahne des Eidgenössischen Jodlerverbands. Kommt sie zum Einsatz, steht der Fricktaler an ihrer Seite.

Simone Rufli

Ein Foto mit der Fahne? «Gerne», sagt Hanspeter Leuenberg, ...

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