Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

«Es isch so wit, es isch Fasnachtszyt…»

  03.02.2026 Kaisten
Der Geist der Kaister Fasnacht ist frei. Vizeammann Willy Burkhalter (links) hatte Narrenvater Marco Zaugg den Schlüssel für das Regierungsratsgebäude übergeben. Fotos: Susanne Hörth
Der Geist der Kaister Fasnacht ist frei. Vizeammann Willy Burkhalter (links) hatte Narrenvater Marco Zaugg den Schlüssel für das Regierungsratsgebäude übergeben. Fotos: Susanne Hörth

Der Geist der Kaister Fasnacht hat sein Flaschenverlies verlassen und sich unters Volk gemischt. Somit gehört die Macht im Dorf in den nächsten Wochen den Narren.

Susanne Hörth

Nur von Fackelträgern beleuchtet, wurde am Abend des 1. Faissens die grosse ...

X

Image Title

<
1/10
>

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote