«Es isch so wit, es isch Fasnachtszyt…»

Der Geist der Kaister Fasnacht hat sein Flaschenverlies verlassen und sich unters Volk gemischt. Somit gehört die Macht im Dorf in den nächsten Wochen den Narren.

Susanne Hörth

Nur von Fackelträgern beleuchtet, wurde am Abend des 1. Faissens die grosse Mostflasche, das gläserne Verlies mit dem Haldejoggeligeist, auf einem Karren von der Tüfelschuchi zum Joggeliplatz gebracht. Dort wartete bereits eine fröhliche Menschenmenge auf die Frei lassu ngszeremon ie. Schon zischte und knurrte es, der Platz füllte sich mit Rauch und aus diesem war das Grollen und Fauchen des Haldejoggeligeistes zu vernehmen. Lange triste Monate hatte er ausharren und auf diesen Augenblick warten müssen. Jetzt wollte er nur noch raus aus dem Mostf laschen-Gefängnis und rein in das dörfliche Leben, um es wiederum eine Fasnacht lang so richtig aufzumischen. Angesichts dieser deutlichen Ungeduld liess sich Zeremonienmeister Daniel Winter nicht mehr lange bitten und schleuderte die an einem Seil befestigte Flasche mit voller Wucht gegen den Haldejoggeli-Stein, wo sie mit einem lauten Knall in unzählige Scherben zerbarst. Schon war der Geist der Kaister Fasnacht in der Menge verschwunden.

Regierung kapituliert

Ihm, vielmehr der Fasnacht gehört nun das Dorf. Das sah auch Vizeammann Willy Burkhalter so und überreichte Narrenvater Marco Zaugg für die närrische Zeit den Schlüssel des Regierungsgebäudes. Zuvor freute sich das Ratsmitglied, dass jetzt ganz dem Motto der diesjährigen Fasnacht «z’Chaischte chasch am meischte schpiile» Spielzeit angesagt ist. Er wünschte allen eine schöne Fasnacht und stimme ein dreifaches «Mülleri het si het» an, in das vielfach eingestimmt wurde.

Narrenvater Marco Zaugg freute sich, dass es endlich wieder so weit ist und Kaisten wiederum ein schönes, kunterbuntes Fasnachtsprogramm erleben kann. Dass dieses auch mit viel Rhythmus einhergeht, stellten die Mitglieder der Guggenmusik Chaischter Prototype gleich unter Beweis.

