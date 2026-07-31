Es geht vorwärts im Sisslerfeld

Bachem plant, mehr als 500 Millionen Franken in Eiken für eine neue Produktionsanlage zu investieren. Für den Pharmazulieferer ist deshalb die Erschliessung im Sisslerfeld eine wichtige Voraussetzung, um hier bauen zu können. Die Arbeiten für die Erschliessungsstrasse Südspange sind auf ...

Bachem plant, mehr als 500 Millionen Franken in Eiken für eine neue Produktionsanlage zu investieren. Für den Pharmazulieferer ist deshalb die Erschliessung im Sisslerfeld eine wichtige Voraussetzung, um hier bauen zu können. Die Arbeiten für die Erschliessungsstrasse Südspange sind auf Kurs.

Susanne Hörth

Auf der Baustelle im Sisslerfeld, genauer im Gemeindebann von Eiken, passiert derzeit viel. Seit Januar entstehen hier die Infrastrukturanlagen für die Erschliessung des Areals. Eine intensive Bauphase herrscht in diesen Sommerferien. Es geht dabei um einen zentralen Teil der Erschliessungsstrasse Südspange. Tag und Nacht wird an der neuen Unterführung beim Bahnanschluss der Firma DSM gearbeitet. Dass auch nachts gebaut wird, liegt weniger an der Hitze als vielmehr am engen Zeitplan für die Unterführung, sagt Daniel Mathys, kantonaler Projektleiter, am Mittwochabend gegenüber der NFZ. Er freut sich, dass die Arbeiten auf Kurs sind. Die Bohrpfahlarbeiten sind abgeschlossen und auch die Armierungseisen für die Decke der Unterführung sind bereits verlegt. Diese kann heute betoniert werden. Als nächstes werden die Gleisanlagen wiederhergestellt, damit die DSM ihren während der Sommerferien vorübergehend eingestellten Bahnbetrieb wieder aufnehmen kann.

Nach dem 14. August wird laut Daniel Mathys der Aushub unter diese Deckenplatte erfolgen. Anschliessend werden die Wände und der Boden des 41 Meter langen Unterführung gebaut. Gleichzeitig gehen die Strassenbauarbeiten weiter. Die Inbetriebnahme der Südspange im Eiker Gemeindegebiet ist für Herbst 2027 geplant.

Planungen bei Bachem

Die Fortschritte bei den Erschliessungs-Bauarbeiten werden auch bei der Firma Bachem* mit viel Interesse verfolgt. Der Pharmazulieferer plant den Bau einer Grossmengen-Produktionsanlage im Sisslerfeld. «Die Erschliessungsstrasse Südspange und der geplante Energietunnel sind wichtige Elemente für die Entwicklung des Standorts im Sisslerfeld», betont Bachem-Sprecher Patrick Barth. Die neue Produktion in Eiken soll 2030 starten. Die Planungen laufen entsprechend auf Hochtouren. Erst kürzlich gab das Unternehmen bekannt, dass eine Vereinbarung für die Lieferung grosser Mengen von Peptiden unterzeichnet wurde. Dazu hiess es: «Bachem wird mehr als 500 Millionen Franken in das Greenfield-Projekt im Sisslerfeld investieren.» Diese strategische Zusammenarbeit umfasst Vorauszahlungen zu den Investitionskosten und langfristige Verpflichtungen. Die Partner haben Stillschweigen über weitere Einzelheiten vereinbart.

Die Nachfrage nach Peptiden als pharmazeutische Wirkstoffe sei nach wie vor hoch, betont Anne-Kathrin Stoller, CEO von Bachem. «Langfristige Liefervereinbarungen sind entscheidend, um unseren Kunden und deren Patientinnen und Patienten die Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Gleichzeitig ermöglichen sie einen gezielten Kapazitätsausbau.» Sie fügt hinzu: «Diese Vereinbarung stärkt die Planungssicherheit von Bachem über das Jahr 2030 hinaus. Mit ihr können wir Investitionen in unser gesamtes Produktionsnetzwerk, einschliesslich Sisslerfeld, verantwortlich koordinieren.»

Baueingabe noch dieses Jahr

«Die Baueingabe für das erste Produktionsgebäude sowie die dazugehörige Infrastruktur wird auf die Baueingabe für die Baustelleninstallation folgen. Diese wollen wir noch 2026 einreichen», erläutert Patrick Barth die nächsten Schritte.

* Bachem ist ein führendes Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und Herstellung von Peptiden und Oligonukleotiden spezialisiert hat. Am Donnerstag teilte Bachem mit, dass der Wachstumskurs anhalte und auch ein zweites, starkes Halbjahr erwartet werde.