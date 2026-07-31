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Es geht vorwärts im Sisslerfeld

  31.07.2026 Eiken
Die Arbeiten an der Unterführung schreiten zügig voran. Foto: Daniel Mathys
Die Arbeiten an der Unterführung schreiten zügig voran. Foto: Daniel Mathys

Bachem plant, mehr als 500 Millionen Franken in Eiken für eine neue Produktionsanlage zu investieren. Für den Pharmazulieferer ist deshalb die Erschliessung im Sisslerfeld eine wichtige Voraussetzung, um hier bauen zu können. Die Arbeiten für die Erschliessungsstrasse Südspange sind auf ...

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