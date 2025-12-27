Immobilien
Es geht nur um die Ortsbürgergemeinde

  27.12.2025 Leserbriefe

Ich bin enttäuscht: Zu meinem Leserbrief über das verfehlte Baumgeschenk an den scheidenden Rheinfelder Gemeindeammann kamen nur zwei Antworten – beide mit gutgemeinten Eigentoren. Es geht dabei immerhin um Macht und Wesen der Ortsbürger in Rheinfelden. Vielleicht sind ...

