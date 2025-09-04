Immobilien
«Es braucht Finanzexperten!»

  04.09.2025 Kaisten

Im Zusammenhang mit zukünftigen Investitionen, unter anderem in öffentliche Bauten, brauche es dringend Fachleute, die viel von Finanzen verstehen, heisst es in der Medienmitteilung der Kaister Ortspartei FDP. Die Tatsache, dass sich gleich acht Personen für die fünf Sitze in ...

