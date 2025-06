Es braucht Augenmass

Zur Gemeindeversammlung Frick vom 20. Juni 2025 Am kommenden Freitag stimmen die Fricker Stimmberechtigten über einen Projektierungskredit von 1,9 Millionen Franken ab – als nächster Schritt für ein Bauprojekt von rund 20 Millionen. Bereits ...

Am kommenden Freitag stimmen die Fricker Stimmberechtigten über einen Projektierungskredit von 1,9 Millionen Franken ab – als nächster Schritt für ein Bauprojekt von rund 20 Millionen. Bereits 2013 wurde das Grossprojekt Gemeindehaus kontrovers diskutiert. Kritische Stimmen warnten vor überdimensionierten Plänen, hohen Kosten und einer drohenden Steuererhöhung. Auch wurde infrage gestellt, ob in Zeiten der Digitalisierung ein solch grosser Raumbedarf notwendig ist und ob eine Gemeindefusion in absehbarer Zeit realistisch erscheint. Der Gemeinderat wies die Kritik entschieden zurück.

Tatsächlich fiel die Überschuldung durch den Bau massiv aus, dass bereits eine Anpassung des Steuerfusses erfolgte. Eine Gemeindefusion ist bis heute ausstehend.

Daraus sollten wir lernen. Eine neue Mehrzweckhalle für die Vereine und für kulturelle Anlässe ist sinnvoll, aber sie muss den Bedürfnissen der Bevölkerung entsprechen. Für zusätzliche Schulräume sollten zuerst bestehende Ressourcen geprüft und genutzt werden. Angesichts weiterer Millionengrossprojekte wie Bahnhof und Hallenbad braucht es jetzt Augenmass und eine klare Priorisierung dessen, was aktuell wirklich notwendig ist und was allenfalls zu einem späteren Zeitpunkt realisiert werden kann, wenn die finanzielle Lage es zulässt.

Kommen Sie an die Gemeindeversammlung und entscheiden Sie mit. Denn letztlich ist es die Bevölkerung, die diese Kosten über ihre Steuern mitträgt.

VRENI GRENACHER, FRICK