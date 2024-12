Am Dienstag, 3. Dezember, um 13.30 Uhr, ging die Meldung über verdächtige Personen in Wittnau ein. Dort hätten zwei Männer an geparkten Autos versucht, die Türen zu öffnen. Mehrere Patrouillen der Regionalpolizei Oberes Fricktal sowie der Kantonspolizei Aargau ...