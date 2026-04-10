Erster Sissler Dorfflohmarkt lädt zum Erkunden ein

Am 12. April ist es soweit – in Sisseln findet zum ersten Mal ein Dorfflohmarkt statt. Von 11 bis 17 Uhr sollen in ganz Sisseln alte und neue Schätze gefunden und vieles wiederverwertet werden. Das Kulinarische soll dabei ebenfalls nicht zu kurz kommen.

Von 11 bis 17 Uhr sollen in ganz Sisseln alte und neue Schätze gefunden und vieles wiederverwertet werden. Das Kulinarische soll dabei ebenfalls nicht zu kurz kommen, wird vielerorts doch auch Essund Trinkbares angeboten. Ideengeberin Heike Ledermann von der Kulturkommission meint: «Das Konzept hatte ich schon in Deutschland erlebt und finde es einfach grossartig. Man sucht und findet ja nicht nur, sondern das Flanieren im Dorf und die Begegnungen sind Teil der Atmosphäre.» Etwa 40 Anmeldungen von Ständen scheinen ihr recht zu geben – das Interesse mitzumachen, ist riesig und deutlich grösser als erwartet. Und wichtig: Das Angebot richtet sich ausdrücklich auch an Nicht-Sissler.

Wieder etwas Neues

Mit dem Rundgang durch den Sissler Dorfflohmarkt lotet die Kulturkommission wieder ein neues Format aus. «Wir hatten schon die Grillplatzwanderungen, Halloween-Party, Kunsteisbahn, Sommerfeste und mehr – lieber etwas Neues probieren, als etwas immer wieder zu wiederholen. Das ist sehr spannend und gibt Raum für mehr Kreativität», meint Dorota Sendor-Müller von der Kulturkommission. Neu ist ebenfalls, dass mit einem QR-Code eine interaktive Karte auf dem Smartphone eingeblendet wird und man so die Stände in Sisseln noch besser erkunden kann. Flyer mit dem Plan werden ebenfalls bei den Ständen ausliegen.

Aktive Sissler Kulturkommission

«Die Sissler Kulturkommission organisiert nicht einfach Anlässe, sondern bindet mit ihren neuen Ideen und Formaten grössere Teile der Bevölkerung ein», meint Vizeammann Ralf Dümpelmann, Ressort Vereine und Kultur. «Das ist nicht unbedingt klassische Vereinsförderung, aber es fördert das aktive Dorfleben und das Gemeinschaftsgefühl.»

Am kommenden Sonntag, 12. April, ist es soweit, und der erste Sissler Dorfflohmarkt lädt mit ganz vielen Beteiligten zum abwechslungsreichen Rundgang durch das Dorf ein. Man kann gespannt sein. (mgt)