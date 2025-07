Erste Reihe, live

Waren Sie schon, sind Sie noch oder gehen Sie erst? Rimini oder Rapperswil? Wir sind nun mal neugierig aus gutem Grund: weil wir an jedem Ferienfoto, das uns Leserinnen und Leser von ihren Erlebnissen zukommen lassen, unsere helle Freude haben.

Waren Sie schon, sind Sie noch oder gehen Sie erst? Rimini oder Rapperswil? Wir sind nun mal neugierig aus gutem Grund: weil wir an jedem Ferienfoto, das uns Leserinnen und Leser von ihren Erlebnissen zukommen lassen, unsere helle Freude haben.

Grosse Momente gibt es nämlich überall. In Rimini und Rapperswil. Oder wie hier auf diesem Bild von der ersten Reihe, Kino Fricktal – bei einem wundervollen Sonnenaufgang auf dem Lohnberg oberhalb Hellikon. Danke dafür an NFZ-Leser Willi Baldinger aus Magden. Und jetzt an alle, die noch dort sind oder erst gehen: schöne Ferien. (rw)