Erste GV der Fasnachtsfreunde Eiken

Ende Mai fand die erste Generalversammlung der im Jahr 2024 gegründeten Fasnachtsfreunde Eiken (FFE) statt. In gemütlichem Rahmen blickten die Mitglieder auf ein erfolgreiches erstes Vereinsjahr zurück und warfen gleichzeitig einen motivierten Blick in die Zukunft. Ein ...

Ende Mai fand die erste Generalversammlung der im Jahr 2024 gegründeten Fasnachtsfreunde Eiken (FFE) statt. In gemütlichem Rahmen blickten die Mitglieder auf ein erfolgreiches erstes Vereinsjahr zurück und warfen gleichzeitig einen motivierten Blick in die Zukunft.

Ein besonderer Moment der Versammlung war die Begrüssung mehrerer neuer Mitglieder, die ab sofort frischen Wind und neue Ideen in den Verein bringen.

Im Anschluss liess man den Abend in geselliger Runde gemütlich ausklingen – ganz im Sinne der FFE: gemeinsam, kreativ und mit viel Herzblut für die Fasnacht.

Mit viel Elan starten die Fasnachtsfreunde Eiken nun in die Planung der kommenden Saison. Save the Date: Am Samstag, 7. Februar 2026, steigt das nächste SchränzAir – ein Highlight, das sich niemand entgehen lassen sollte! (mgt)