Erste Fahrradstrasse eröffnet

Kürzlich wurde in Badisch Rheinfelden die erste Fahrradstrasse offiziell eröffnet. Im Beisein der IG Velo sowie zahlreicher Vertreterinnen und Vertretern des Gemeinderats und des Stadtteilbeirats Warmbach erfolgte die Freigabe der neuen Strecke auf der Eichbergstrasse zwischen ...

Kürzlich wurde in Badisch Rheinfelden die erste Fahrradstrasse offiziell eröffnet. Im Beisein der IG Velo sowie zahlreicher Vertreterinnen und Vertretern des Gemeinderats und des Stadtteilbeirats Warmbach erfolgte die Freigabe der neuen Strecke auf der Eichbergstrasse zwischen Mouscron-A llee und Hertener Strasse. Oberbürgermeister Klaus Eberhardt betonte bei der Eröffnung die Bedeutung der Massnahme für die zukünftige Verkehrsplanung der Stadt: «Dies ist ein wichtiger erster Schritt.» Bis 2029 sind insgesamt 13 weitere Massnahmen vorgesehen. Das zugrunde liegende Konzept verfolgt eine sternförmige Erschliessung zentraler Bereiche wie Schulen und Freizeiteinrichtungen.

Ziel der neuen Fahrradstrasse ist es, die Sicherheit für Radfahrende deutlich zu erhöhen und gleichzeitig eine attraktive, zügige Verbindung im Stadtgebiet zu schaffen. An Kreuzungen haben Radfahrende Vorfahrt, wodurch der Verkehrsf luss für den Radverkehr verbessert wird. Auch der motorisierte Verkehr bleibt zugelassen, allerdings gilt eine Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h. Massgeblich ist das Tempo der Radfahrenden, die die Strasse auch nebeneinander nutzen dürfen.

Die Kosten für die erste Fahrradstrasse belaufen sich auf rund 140 000 Euro. Davon werden mehr als 100 000 Euro gefördert, wie es in einer Medienmitteilung heisst. (mgt)