Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Erste Fahrradstrasse eröffnet

  22.05.2026 Badisch Rheinfelden
Die Velos haben Vortritt. Foto: Valentin Zumsteg
Die Velos haben Vortritt. Foto: Valentin Zumsteg

Kürzlich wurde in Badisch Rheinfelden die erste Fahrradstrasse offiziell eröffnet. Im Beisein der IG Velo sowie zahlreicher Vertreterinnen und Vertretern des Gemeinderats und des Stadtteilbeirats Warmbach erfolgte die Freigabe der neuen Strecke auf der Eichbergstrasse zwischen ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote