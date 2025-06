Erstaunlich, was man da zwischen den Zeilen zu dem Wunsch einiger Ittenthaler Bürger zu einer Tempo 30 Zone im Innerortsbereich herauslesen kann. Sollte eine Tempo 30 Zone auf der K 464 in ...

«Unterschriften für Tempo 30». NFZ vom 3. Juni

Erstaunlich, was man da zwischen den Zeilen zu dem Wunsch einiger Ittenthaler Bürger zu einer Tempo 30 Zone im Innerortsbereich herauslesen kann. Sollte eine Tempo 30 Zone auf der K 464 in Ittenthal eingeführt werden, würde der Kanton eine Abklassierung dieser von einer Kantonsin eine Gemeindestrasse vornehmen! Dies ist eine klare Erpressung der Gemeinden durch den Kanton, einzig und allein, weil man auf der sturen Haltung basiert, dass man auf Kantonstrassen generell keine 30-er Zonen will! Die Haltung des Gemeinderats, dass es auf dem Hintergrund einer Temporeduktion ein Verhältnisblödsinn ist , darauf basierend künftig die Kosten für Werterhaltung, Sanierung, Unterhalt und Schneeräumung tragen zu müssen, ist absolut nachvollziehbar! Dass der Kanton in einem Ortsteil wie Ittenthal, mit den diversen unübersichtlichen Stellen, nicht über den Schatten springt, und stur bleibt, und als Folge gar noch Gemeinden erpresst, ist ein «no go» und wäre eine Interpellation im Grossen Rat wert!

MARKUS KUNZ, FRICK