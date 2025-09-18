ERNTEDANK AUF DER FLUH

Viele Gäste fanden den Weg auf die Fluh zum Erntedank der christkatholischen Kirchgemeinde Obermumpf/Wallbach. Das herbstliche Wetter passte hervorragend zum Erntedank, nur der kalte Wind war etwas unangenehm. Der Altartisch war mit herrlichen Gaben aus Feld und Garten wunderschön ...

Viele Gäste fanden den Weg auf die Fluh zum Erntedank der christkatholischen Kirchgemeinde Obermumpf/Wallbach. Das herbstliche Wetter passte hervorragend zum Erntedank, nur der kalte Wind war etwas unangenehm. Der Altartisch war mit herrlichen Gaben aus Feld und Garten wunderschön dekoriert. Begrüsst wurden die Gäste durch die beiden Geistlichen Christian Edringer und Stephan Feldhaus. Musikalisch wurde die Feier von der Bläser-Gruppe Bridges begleitet. Beim kulinarischen Angebot aus dem Fluh-Kiosk und vielen Begegnungen klang der freudige Anlass aus. (mgt)