Erneuter Badeunfall im Aargau

Erneut kam es zu einem Badeunfall im Aargau. Dieses Mal auf der Aare in Windisch. Ein 28-jähriger Pakistani sprang vom Aaresteg Mülimatt ins Wasser und bleibt seither vermisst.

Am Samstagabend gegen 19.45 Uhr ging die Meldung eines erneuten Badeunfalls in Windisch ein. Ein 28-jähriger Pakistani sprang vom Aaresteg Mülimatt in die Aare. Mehrere anwesende Kollegen forderten ihn vorgängig auf, dies zu unterlassen. Der Pakistani tauchte nach dem Sprung kurz auf, schrie um Hilfe und tauchte anschliessend wieder unter. Seither fehlt von ihm jede Spur. Die umgehend eingeleiteten Suchmassnahmen mit diversen Polizeipatrouillen und einem Rettungshelikopter dauerten mehrere Stunden. Bislang konnte er nicht aufgefunden werden. Die Suchmassnahmen werden nun fortgesetzt. Nach wie vor rät die Kantonspolizei in diesen hochsommerlichen Temperaturen beim Baden in Seen und Flüssen vorsichtig zu sein und die Schwimmfähigkeit realistisch einzuschätzen.