Erlös für zwei Hilfswerke

In der Gemeinde fand vor wenigen Tagen das traditionelle Spaghetti-Essen statt. Zahlreiche freiwillige Helferinnen und Helfer der kirchlichen Vereine wie Kirchenchor, Frauenverein und Religionsschüler sowie Mitglieder der Kirchenpflege und des Pfarreirats ...

Spaghetti-Essen in Kaisten

In der Gemeinde fand vor wenigen Tagen das traditionelle Spaghetti-Essen statt. Zahlreiche freiwillige Helferinnen und Helfer der kirchlichen Vereine wie Kirchenchor, Frauenverein und Religionsschüler sowie Mitglieder der Kirchenpflege und des Pfarreirats standen im Einsatz. Bereits am Vortag wurde f leissig gearbeitet: Die Tische in der Mehrzweckhalle wurden aufgestellt, eingedeckt und dekoriert. Unter der Leitung von Daniel Winter wurden zudem in der Küche verschiedene Pasta-Saucen zubereitet. Erfreulicherweise war der Anlass am Sonntag sehr gut besucht. Die Gäste wurden mit Spaghetti und vier verschiedene Saucen verwöhnt. Wer mochte, fand zum Dessert noch eine grosse Auswahl an Kuchen und Torten.

Wiederum geht der gesamte Reinerlös des Spaghetti-Essens je zur Hälfte an die Elsy Amsler-Stiftung sowie an das Missions-Projekt von Barbara Keller. Die Elsy Amsler-Stiftung setzt sich seit Jahren unter dem Motto «Hilfe zur Selbsthilfe» für verschiedene Entwicklungsprojekte in Kenia ein. Barbara Keller ist ebenfalls seit mehreren Jahrzehnten als Entwicklungshelferin in Ecuador im Einsatz. Ein herzliches Dankeschön an alle, die auch dieses Jahr den Anlass in irgendeiner Form unterstützt und zum guten Gelingen beigetragen haben. (mgt)