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Erlös für zwei Hilfswerke

  27.03.2026 Kaisten
Gut besuchter Anlass in der Kaister Mehrzweckhalle. Foto: zVg
Gut besuchter Anlass in der Kaister Mehrzweckhalle. Foto: zVg

Spaghetti-Essen in Kaisten

In der Gemeinde fand vor wenigen Tagen das traditionelle Spaghetti-Essen statt. Zahlreiche freiwillige Helferinnen und Helfer der kirchlichen Vereine wie Kirchenchor, Frauenverein und Religionsschüler sowie Mitglieder der Kirchenpflege und des Pfarreirats ...

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