«Erlebnis Musik im Tal» der Musikschule Unteres Fricktal

Die Freude am Ausprobieren war spürbar und die Neugier auf Musik ...

In der Turnhalle in Zeiningen wartete eine bunte Vielfalt an Instrumenten darauf, entdeckt und ausprobiert zu werden. Kinder durften nach Herzenslust musizieren, experimentieren und erste Töne entlocken.

In der Turnhalle in Zeiningen wartete eine bunte Vielfalt an Instrumenten darauf, entdeckt und ausprobiert zu werden. Kinder durften nach Herzenslust musizieren, experimentieren und erste Töne entlocken.

Die Freude am Ausprobieren war spürbar und die Neugier auf Musik grenzenlos. Für musikalische Highlights sorgten die verschiedenen Ensembles der Musikschule, die im Laufe des Tages auftraten. Die Kinderchöre begeisterten mit fröhlichen Liedern, das Saxophonensemble brachte jazzige Klänge in die Halle, und die Greenhornband überzeugte mit mitreissenden Rhythmen. Den stimmungsvollen Abschluss bildeten die Streicher- und Blockflötenspielenden mit ihren harmonischen Melodien.

Im «Musikbeizli» sorgte die Jugendband Wegenstettertal für das leibliche Wohl: Hotdogs, Kuchen und gute Laune rundeten das musikalische Erlebnis ab. Zum Abschied durften die Kinder pinkfarbene Luftballons mitnehmen – ein fröhlicher Farbtupfer zum Ausklang. (mgt)