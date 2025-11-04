Die Musikschule Unteres Fricktal lädt am Samstag, 8. November, von 10 bis 13 Uhr, zum «Erlebnis Musik im Tal» in die Turnhalle Brugglismatt in Zeiningen ein. Die vielfältigen Angebote der Musikschule werden in einem abwechslungsreichen Bazar-Format präsentiert: Kinder ...

Die Musikschule Unteres Fricktal lädt am Samstag, 8. November, von 10 bis 13 Uhr, zum «Erlebnis Musik im Tal» in die Turnhalle Brugglismatt in Zeiningen ein. Die vielfältigen Angebote der Musikschule werden in einem abwechslungsreichen Bazar-Format präsentiert: Kinder können alle Instrumente selbst ausprobieren, Musiklehrpersonen stehen für Beratungen und Instrumentenchecks bereit, und zwischendurch gibt es spannende Konzertspots. (mgt)

www.erlebnis-musik.ch