Erlebnis, Bildung und Einheit

Zum Abendgottesdienst mit Eucharistiefeier hatten sich die Fricktaler Sakristaninnen und Sakristane in der röm.-kath. Kirche St. Michael in Kaisten eingefunden. Ein Jahr ist seit der letzten Versammlung vergangen. Gelegenheit für einen kurzen Rück- und Ausblick und um die ...

Zum Abendgottesdienst mit Eucharistiefeier hatten sich die Fricktaler Sakristaninnen und Sakristane in der röm.-kath. Kirche St. Michael in Kaisten eingefunden. Ein Jahr ist seit der letzten Versammlung vergangen. Gelegenheit für einen kurzen Rück- und Ausblick und um die Verbandszukunft gemeinsam zu gestalten. Nach der kirchlichen Feier folgte die Hauptversammlung mit Berichterstattungen zum Vereinsleben, dem Finanzwesen oder sonstigen Geschäften sowie über deren Beschlussfassung. Ebenfalls wurde über das Jahresprogramm 2026 entschieden, wobei die im Mai stattfindende Wallfahrt nach Sachseln mit Freude erwartet wird, organisiert vom Schweizerischen Sakristanenverband.

Rückblickend auf das vergangene Jahr, bleibt ein gemeinsamer Rundgang mit dem Stadtführer durch die barocke Kirche St. Martin in Rheinfelden, mit ihrer prachtvollen kirchlichen Baukunst sowie der kunst-vollen Innenausstattung in bester Erinnerung. Besondere Aufmerksamkeit galt dem «Hungertuch», welches jeweils in der Fastenzeit, das Bild des Hochaltars den Blicken der Gläubigen entzieht. Das Fastentuch wird jedes Jahr am Aschermittwoch aufgehängt und stammt aus dem Jahr 1607, ein kunsthistorisches Juwel des Fricktals. Eine persönliche Inaugenscheinnahme in der Fastenzeit ist jedermann zu empfehlen. Abschliessend folgte eine kommentierte Betrachtung der Paramente sowie der kunstvoll geschaffenen liturgischen Gerätschaften. Ebenfalls unvergesslich war der Themenabend – «Orgel, die Königin der Instrumente» – in der Kirche Bruder Klaus in Stein. Ein Kirchenmusiker erklärte und demonstrierte das Tasteninstrument mit mehreren Manualen, einer Klaviatur für die Füsse und unterschiedlich grossen Pfeifen, die Registern zugeordnet sind, welche die verschiedensten Instrumente nachahmen sowie die vielfältigsten Klangfarben erzeugen können. Der Organist erfreute die Teilnehmenden mit kurzen musikalischen Beispielen und gab mit viel Fachwissen einen Einblick in die Klangwelt der Orgel. Worte, Orgelmusik und Gesang begleiteten die Abendstunden. Die Teilnehmenden erlebten einen schönen GV-Abend bei gemütlichem Beisammensein mit feinstem Essen sowie guten Gesprächen. Ein grosses Danke gebührt der Kirchgemeindeleitung Kaisten, für die Grussbotschaft an die Sakristaninnen und Sakristane und die Gastfreundschaft der Pfarrei. (mgt)