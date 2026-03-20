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Erlebnis, Bildung und Einheit

  20.03.2026 Kaisten

Zum Abendgottesdienst mit Eucharistiefeier hatten sich die Fricktaler Sakristaninnen und Sakristane in der röm.-kath. Kirche St. Michael in Kaisten eingefunden. Ein Jahr ist seit der letzten Versammlung vergangen. Gelegenheit für einen kurzen Rück- und Ausblick und um die ...

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