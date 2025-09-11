Erika Kuster in den Fricker Gemeinderat!

Frick steht vor grossen Aufgaben: eine sichere und nachhaltige Mobilität, der Ausbau und die Pflege unserer Infrastruktur, die Unterstützung unserer Schulen und der verantwortungsvolle Umgang mit unseren Finanzen. Diese Herausforderungen verlangen eine Persönlichkeit mit Erfahrung, Weitsicht und der Fähigkeit, pragmatische Lösungen zu entwickeln. Erika Kuster bringt genau dieses Profil mit. Seit über 20 Jahren ist sie in Frick engagiert, bestens vernetzt und kennt die Anliegen der Bevölkerung. Ihre berufliche Erfahrung als Coachin, Dozentin und Beraterin sowie ihre ehrenamtliche Tätigkeit machen sie zu einer Kandidatin, die zuhört, versteht und handelt. Besonders wichtig: Sie steht für einen wirkungsorientierten Einsatz der Gemeindefinanzen – Investitionen mit Augenmass, die nicht kurzfristig, sondern langfristig Früchte tragen. Darum: Am 28. September Erika Kuster in den Gemeinderat wählen – für ein starkes, zukunftsgerichtetes Frick.

ELIAS MANZ, FRICK