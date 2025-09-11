Immobilien
Erika Kuster in den Fricker Gemeinderat!

  11.09.2025 Leserbriefe

Frick steht vor grossen Aufgaben: eine sichere und nachhaltige Mobilität, der Ausbau und die Pflege unserer Infrastruktur, die Unterstützung unserer Schulen und der verantwortungsvolle Umgang mit unseren Finanzen. Diese Herausforderungen verlangen eine Persönlichkeit mit ...

