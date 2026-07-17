Erfolgreiches Fischessen der Pontoniere Wallbach

Am vergangenen Wochenende ist in Wallbach das traditionelle Fischessen der Pontoniere Wallbach durchgeführt worden. Bei herrlichem Sommer wetter und bester Stimmung konnten viele Gäste am Rheinufer begrüsst werden.

Bereits in der Woche vor dem Anlass liefen die Vorbereitungen auf Hochtouren. An mehreren Abenden richteten die Vereinsmitglieder das Festzelt mit Fischküche, Buffet sowie die beliebte Floating Bar ein. Am Freitagabend wurden die letzten Arbeiten erledigt, sodass alles für ein gelungenes Festwochenende bereit war.

Am Samstagmorgen begann das Küchenteam mit der Zubereitung des frischen Fisches und der Beilagen. Ab 11 Uhr trafen die ersten Gäste ein. Dank des engagierten Einsatzes der vielen Helferinnen und Helfer liefen Küche und Service den ganzen Tag über reibungslos. Die Besucherinnen und Besucher genossen feine Fischspezialitäten, ein vielfältiges Getränkeangebot, die Tombola sowie das beliebte Dessertbuffet.

Am Abend öffnete die Floating Bar auf dem Rhein; sie wurde rasch zum Treffpunkt für Jung und Alt. In gemütlicher Atmosphäre wurde bis in die Nacht hinein gefeiert. Die Küche schloss um 23.00 Uhr. Danach wurde die Festwiese geputzt und das Zelt für den nächsten Programmpunkt geschmückt und vorbereitet.

Gute Stimmung bis frühmorgens

Ein besonderes Highlight war das Public Viewing der Fussball-Weltmeisterschaft. Die Pontoniere Wallbach übertrugen das Viertelfinalspiel zwischen der Schweiz und Argentinien, das um 3 Uhr morgens angepfiffen wurde. Zahlreiche Fans erschienen im Trikot der Schweizer Nationalmannschaft und sorgten für eine einmalige Atmosphäre. Die Begeisterung und die Stimmung waren bis in die frühen Morgenstunden spürbar. Am Sonntag startete das Fest ab 10 Uhr erneut mit vielen Gästen. Ein weiterer Höhepunkt war das traditionelle Schlauchbootrennen, das ab 14 Uhr stattfand. In zwei Kategorien kämpften zwölf Teams mit viel Einsatz und Teamgeist um den begehrten Pokal. Zahlreiche Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgten die spannenden Rennen entlang des Rheinufers und feuerten die Teams lautstark an. In der Männer-Kategorie konnten die Häseli Holzbau AG und bei der Gemischten Kategorie der TV Wallbach Aktiv-Riege den Pokal holen.

Mit dem Ende des Fischessens blickt die Pontoniersektion Wallbach auf ein rundum gelungenes Festwochenende zurück. «Ein Anlass in dieser Grösse wäre ohne den hervorragenden Einsatz der vielen Helferinnen und Helfer nicht möglich gewesen. Ihnen gilt ein riesiges Dankeschön», heisst es in der Medienmitteilung. «Ein weiterer Dank richtet sich an die Gemeinde Wallbach, welche nach einem Besuch des OK auf der Gemeindekanzlei, um das Public Viewing bewilligen zu lassen, schnell grünes Licht gegeben hat und die Wirte-Bewilligung verlängerte. Der grösste Dank gilt jedoch den zahlreichen Gästen aus nah und fern, die das Fischessen Jahr für Jahr besuchen und mit ihrer Treue und Unterstützung zum Erfolg des Anlasses beitragen.»

Die Pontoniere Wallbach freuen sich bereits heute darauf, im nächsten Jahr, am Wochenende des 10./11. Juli, wieder viele Besucherinnen und Besucher am Rheinufer begrüssen zu dürfen. (mgt)