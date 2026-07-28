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Erfolgreiche Zusammenarbeit von Landwirtschaft und Naturschutz

  28.07.2026 Zeiningen
Christian Lässer (von links), Doris Berger, Julia Brogli mit Tochter, Roland Brogli. Foto: zVg
Christian Lässer (von links), Doris Berger, Julia Brogli mit Tochter, Roland Brogli. Foto: zVg

Das Projekt «Biodiversität verpachten» von Pro Natura schlägt Brücken zwischen Landwirtschaft und Naturschutz. Ein Beispiel aus Zeiningen.

Wer heute im Schweizer Mittelland auf einen Spaziergang geht, hat wenig Chancen, einen Grünspecht vorbeifliegen oder Margeriten blühen zu ...

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