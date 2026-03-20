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Erfolgreiche Malerlernende

  20.03.2026 Wallbach
Die drei Lernenden Alessia Rotzinger (v. l.), Irina Mathis und Ana Surkuljevic nahmen am Wettbewerb des Kantons Aargau teil. Foto: zVg
Die drei Lernenden Alessia Rotzinger (v. l.), Irina Mathis und Ana Surkuljevic nahmen am Wettbewerb des Kantons Aargau teil. Foto: zVg

Die Leistungen der Malerlernenden des Maler- und Gipsergeschäftes Alons Paul Kaufmann AG können sich sehen lassen. So erreichte im ersten Lehrjahr, Ana Surkuljevic den 4. Platz und auch Alessia Rotzinger war erfolgreich. Die Aufgabe des 1. Lehrjahres bestand darin, eine kleine Holz ...

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