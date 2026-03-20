Erfolgreiche Malerlernende

Die Leistungen der Malerlernenden des Maler- und Gipsergeschäftes Alons Paul Kaufmann AG können sich sehen lassen. So erreichte im ersten Lehrjahr, Ana Surkuljevic den 4. Platz und auch Alessia Rotzinger war erfolgreich. Die Aufgabe des 1. Lehrjahres bestand darin, eine kleine Holz ...

Die Leistungen der Malerlernenden des Maler- und Gipsergeschäftes Alons Paul Kaufmann AG können sich sehen lassen. So erreichte im ersten Lehrjahr, Ana Surkuljevic den 4. Platz und auch Alessia Rotzinger war erfolgreich. Die Aufgabe des 1. Lehrjahres bestand darin, eine kleine Holz Leiste, farbig zu gestalten. Alessia gestaltete die Aufgabe mit einem Teil des «Universums» und Ana entschied sich für einen Koi-Fischteich mit Teichblumen. Im zweiten Lehrjahr war Irina Mathis ebenfalls erfolgreich. Die Arbeit bestand darin, einen Beistelltisch farbig zu gestalten. Irina verzierte ihren Tisch mit einem bunten «Mandola». (mgt/nfz)