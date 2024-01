Erfolgreiche Heimrunde für Smasher Mädels

Volley Smash 05 Laufenburg-Kaisten

Alle vier Damen- und Juniorinnenteams von Volley Smash 05 Laufenburg-Kaisten konnten ihr Spiel am vergangenen Sonntag an der Heimrunde in Kaisten gewinnen – problemlos.

Den Start zum Siegeszug machten die U23-Juniorinnen. Sie spielten gegen den VC Safenwil-Kölliken. Im ersten Satz konnten sie gut angreifen, verteidigten die Angriffsbälle des Gegners solide und konnten sich mit 25:16 durchsetzen. Im zweiten Satz mussten sie mehr kämpfen, erstens weil Safenwil-Kölliken aufdrehte, zweitens weil sich einige kleine Fehler beim Smasher Team einschlichen. Am Ende mussten sie den Satz knapp mit 26:28 abgeben. Die Sätze drei und vier gingen aber wieder klar ans Heimteam und die Smasher U23-Juniorinnen gewannen mit 3:1.

Im Anschluss spielte das Damen 1, das 2. Liga-Team ebenfalls gegen Safenwil-Kölliken. Der Start ins Spiel missglückte dem Team etwas, viele Annahmefehler schlichen sich ein. Doch gegen Mitte des Satzes konnte sich das Team fangen und zeigte sein Können. Satz eins ging mit 25:19 ans Heimteam. Wie schon bei den U23-Juniorinnen war auch beim 2. Liga-Team der zweite Satz äusserst hart umkämpft. Sie konnten sich aber im richtigen Moment steigern und gewannen auch den zweiten Satz (25:23). Im dritten Durchgang liess das Team von Smash 05 nichts mehr anbrennen und holte sich den Satz mit 25:14.

Am späteren Nachmittag durften noch die U19-Juniorinnen und die 4. Liga-Damen ran. Die U19-Mädels spielten gegen den BTV Aarau und setzen sich mühelos mit 3:0 durch. Sie zeigten einen schönen Spielaufbau und griffen viele Bälle mutig an. Auch die 4. Liga-Damen siegten ohne Mühe. In den Sätzen zwei und drei konnte der TV Olten jeweils gar nur acht Punkte machen.

Herren ohne Punkte

Weniger rosig lief es den beiden Männer-Teams. Das Herren 2. Liga-Team musste eine 0:3-Niederlage hinnehmen gegen den Tabellenzweiten aus Schönenwerd, die U23-Junioren eine 1:3-Niederlage, ebenfalls gegen Volley Schönenwerd. Trotzdem gab es für das sehr junge Junioren-Team von Smash 05 (fast alle Spieler können noch U18, einige sogar U16 spielen) ein kleines Erfolgserlebnis: Sie konnten ihren ersten Satz in dieser Saison gewinnen – und das gegen ein Schönenwerd, bei dem alle Spieler einen Kopf grösser waren.

Nächste Heimrunde

Am Sonntag, 4. Februar, findet in der Sporthalle Blauen in Laufenburg die nächste grosse Heimrunde statt – mit einem besonderen Highlight. Um 14.30 Uhr spielt das Damen 1 gegen den TV Lunkhofen im Cup-Viertelfinal. Die Heimrunde beginnt um 12 Uhr. (mgt)