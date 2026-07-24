Erfolgreiche Gartenmesse

Am vergangenen Wochenende strömten Zahlreiche Besucherinnen und Besucher auf das Gelände der DiGA-Gartenmesse. Sie erlebten eine inspirierende Veranstaltung rund um Garten, Pflanzen und stilvolles Ambiente. Besonders beeindruckend war das riesige Pflanzenmeer, das die Messe in eine ...

Am vergangenen Wochenende strömten Zahlreiche Besucherinnen und Besucher auf das Gelände der DiGA-Gartenmesse. Sie erlebten eine inspirierende Veranstaltung rund um Garten, Pflanzen und stilvolles Ambiente. Besonders beeindruckend war das riesige Pflanzenmeer, das die Messe in eine farbenfrohe Gartenwelt verwandelte.

Sowohl der Veranstalter wie auch die Aussteller ziehen eine positive Bilanz. Die hohe Besucherzahl, das große Interesse und die persönlichen Gespräche machten die Veranstaltung für viele zu einem erfolgreichen Wochenende, heisst es in der Mitteilung. Auch im kommenden Jahr wird die Messe wieder im Juli und in Bad Säckingen stattfinden.

(mgt/nfz)