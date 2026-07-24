Erfolg für Leo Dillier

Drei Tage Spitzensport, volle Tribünen und Festivalatmosphäre mitten in der Basler Altstadt: Die «OBI Beach Tour» begeisterte einmal mehr auf dem Barfüsserplatz.

Beachvolleyball begeistert Basel

Drei Tage Spitzensport, volle Tribünen und Festivalatmosphäre mitten in der Basler Altstadt: Die «OBI Beach Tour» begeisterte einmal mehr auf dem Barfüsserplatz.

Die Zuschauerinnen und Zuschauer sorgten mit lautstarker Unterstützung, Mitklatschen und Begeisterung für echtes Beachvolleyball-Feeling und verwandelten den Center Court in eine einzigartige Kulisse.

Bei den Männern wurde das topgesetzte Duo mit dem Möhliner Leo Dillier und Luc Emanuel Flückiger seiner Favoritenrolle gerecht und sicherte sich nach einem hochklassigen Final gegen die Basler Florian Breer und Mathis Kälin mit 21:18 und 28:26 den Turniersieg. Den dritten Platz holte sich der Basler Yves Haussener gemeinsam mit Simon Hagenbuch.

Im kleinen Final setzte sich das Duo souverän gegen das österreichische Wildcard-Team Laurenz Leitner und Moritz Kindl durch und durfte sich vor heimischem Publikum über den Podestplatz freuen.

(mgt)