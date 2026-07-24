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Erfolg für Leo Dillier

  24.07.2026 Basel
Leo Dillier (rechts) holt sich mit Luc Emanuel Flückiger den Turniersieg. Foto: zVg
Leo Dillier (rechts) holt sich mit Luc Emanuel Flückiger den Turniersieg. Foto: zVg

Beachvolleyball begeistert Basel

Drei Tage Spitzensport, volle Tribünen und Festivalatmosphäre mitten in der Basler Altstadt: Die «OBI Beach Tour» begeisterte einmal mehr auf dem Barfüsserplatz.

Die Zuschauerinnen und Zuschauer sorgten mit lautstarker Unterstützung, ...

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