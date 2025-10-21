Immobilien
Erde und Boden

  21.10.2025 Kaisten
Eindrückliche Erntedankfeier in der Kaister Kirche. Foto: zVg
Erntedank und Pfarreizmorge in Kaisten

Zu Orgelklängen zog eine grosse Schar von Ministrantinnen und Ministranten sowie weitere Kinder mit Früchte- und Gemüsekörben in die Kirche Kaisten ein. Die eindrückliche Feier zum Erntedank stand unter dem Thema Erde und ...

