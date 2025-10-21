Zu Orgelklängen zog eine grosse Schar von Ministrantinnen und Ministranten sowie weitere Kinder mit Früchte- und Gemüsekörben in die Kirche Kaisten ein. Die eindrückliche Feier zum Erntedank stand unter dem Thema Erde und ...

Erntedank und Pfarreizmorge in Kaisten

Zu Orgelklängen zog eine grosse Schar von Ministrantinnen und Ministranten sowie weitere Kinder mit Früchte- und Gemüsekörben in die Kirche Kaisten ein. Die eindrückliche Feier zum Erntedank stand unter dem Thema Erde und Boden und wurde mit pantomimischen Darbietungen, Texten und passenden Liedern bereichert.

Zu Beginn des Familien-Gottesdienstes wurden drei neue Minis von ihren älteren Kolleginnen und Kollegen eingekleidet und von Pater Solomon mit Weihwasser in ihren Dienst eingeweiht. Während dem Gottesdienst stellte die Katechetin Bea Olivito die zukünftigen Erstkommunikantinnen und Erstkommunikanten vor. Die Religionsschülerinnen und Religionsschüler der 4. und 5. Klasse trugen ihre Gedanken zum Thema Boden vor, welche sie im Unterricht mit ihrer Katechetin Marlene Schilling zusammengetragen hatten.

Erlös für Elsy-Amsler-Stiftung und Missio Barbara Keller

Der Pfarreirat lud zum anschliessenden Pfarreizmorge in der Mehrzweckhalle Kaisten ein, und alle Besucher erfreuten sich über ein reichhaltiges Buffet mit feinem Zopf und Brot, Käse- und Fleischplatten, Birchermüesli, Pancakes und Kuchen. Die Religionsschüler und Schülerinnen der Oberstufe verkauften selbst hergestellte Backwaren. Der Reingewinn wurde traditionsweise an die Stiftung Elsy Amsler in Kenia und die Missio Barbara Keller in Ecuador gespendet. Herzlichen Dank an alle Spenderinnen und Spender. (mgt)